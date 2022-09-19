شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أحمد شريف لمعسكر المنتخب الأولمبي.. ونقل التدريبات لاستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد شريف لاعب نادى فاركو اليوم إلى معسكر المنتخب الأولمبي لكرة القدم بالإسكندرية قادما من معسكر المنتخب الأول. ويستعد المنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 .

وانتظم المنتخب الأولمبي فى معسكره بالإسكندرية منذ الخميس الماضي وتدرب يومياً من الخميس إلى الأحد بملعب فاركو.

وتقرر اليوم نقل التدريبات إلى استاد المكس، وأنهى محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأولمبي كافة التجهيزات الخاصة بالملعب قبل الانتظام فى التدريبات اليوم.