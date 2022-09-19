شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدي حارس الإسماعيلي يوقع للداخلية موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، لنادي الدخلية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لمدة موسمين، ووقع اللاعب عقود انتقاله لفريقه الجديد في حضور اللواء عثمان الدسوقي المشرف على الكرة بالداخلية، ووكيلا أعماله عبد الله عبد الله، وسمير الحاوي.

ويعتبر محمد مجدي أحد الحراس المميزين وقدم صاحب الـ 27 عاما مردودا طيبا في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال مصطفى فوزي، مهاجم فريق الشباب والعائد من رحلة إعارة إلى التشيك، إلى إعارة اللاعب إلى نادي الداخلية لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوف الفريق العائد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات انتقال مصطفى فوزي (مواليد 2001) إلى الداخلية لمدة موسم واحد، بعد المفاوضات التي قادها مسئولي الداخلية مع نظرائهم في الأهلي للحصول على خدمات مهاجم فريق الشباب.

كان الأهلي قد سجل مصطفى فوزي في قائمة الانتظار للموسم الجديد، قبل أن يتلقى اللاعب عرضا من نادي الداخلية، ويتم الموافقة عليه من أجل حصول اللاعب على فرصة المشاركة في الموسم الجديد والعودة مجددا للأهلي.

وانتظم مصطفى فوزي في تدريبات الداخلية منذ أمس السبت ضمن فترة استعداد فريقه الجديد للموسم المقبل.