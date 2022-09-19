شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قواعد لعب كرة اليد للكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الخميس المقبل بطولة كأس العالم الأولى لكرة اليد للكراسي المتحركة والتي تستضيفها مصر على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر.

وقبل البطولة لابد وأن نتعرف على بعض قواعد اللعبة والتي تتوافق إلى حد كبير مع قوانين كرة اليد الشاطئية، حيث يتواجد في الملعب ثلاثة لاعبين وحارس مرمى لابد أن يكون بينهم سيدة.

مدة المباراة:

وتكون المباراة من شوطين مدة الشوط 10 دقائق ، و تحتسب نتيجة كل شوط على حدا ، حيث يجب أن ينتهي الشوط بنتيجة إيجابية بتقدم أحد الفريقين وفي حال التعادل 1/1 في الأشواط يتم لعب 5 دقائق تتضمن "جولدن بول" لحسم الفائز.

قواعد المباراة:

هناك بعض القواعد الأخرى باللعبة مثل أنه في حالة الهجوم يسمح بمشاركة حارس المرمى في الهجوم بحيث يكون هناك 4 لاعبين يهاجمون والمرمى خالي، وهنا في حالة تصدي الحارس المنافس للكرة وتسديدها في المرمى الخالي للفريق المنافس من المرمى إلى المرمى يحتسب الهدف بهدفين.

وهناك حالات أخرى يحتسب فيها الهدف بهدفين مثل رميات الجزاء ، وكذلك العبة الجمالية كأن يدور اللاعب بالكرسي 360درجة ثم يسجل الهدف واي لعبة جمالية أخرى وتلك الحالات " الأهداف من الكرات الجمالية" متروكة لتقدير طاقم حكام المباراة .

وبالأخير يجب أن لا يزيد نسب تصنيف الإعاقة داخل الملعب عن الـ 12 درجة.

الاجتماع الفني للبطولة:

يعقد الاجتماع الفني للبطولة يوم الأربعاء ، وخلاله يتم إيضاح بعض القواعد الأخرى أو أي تعديل على القواعد الحالية.

يذكر أن بطولة كأس العالم هي أولى مشاركات منتخبنا لكرة اليد للكراسي المتحركة ، حيث لم يخوض الفريق اي مباراة من قبل لا محليا ولا دوليا ، حيث انه لضيق الوقت لم يتم إقامة مباريات ودية مع البرتغال ، بالإضافة لاعتذار باكستان عن استضافة منتخبنا بعد كارثة الفيضان الذي ضرب البلاد.

ويطالب الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة وائل عبد العاطي الجماهير بالصبر على الفريق حيث أنها البطولة الأولى للفريق ، خاصة وأن منتخبي البرازيل و الهند لديهما دوري محلي للعبة .

وتقام البطولة بمشاركة 6 منتخبات هي :- مصر ، البرازيل ، الهند ، هولندا ، سلوفينيا وتشيلي.

و يضم معسكر منتخبنا الوطني 10 لاعبين لخوض بطولة العالم منهم 7 رجال و 3 سيدات، هم :

محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود، ويقود منتخبنا فنياً وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا، و ابراهيم نصر مدرب عام، و كرم مرسي مدير إداريا، و دكتور رومانى نبيل أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.