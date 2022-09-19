شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللاعب الكاميروني المرشح للانتقال للزمالك من ماريتيمو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن دخول الزمالك في مفاوضات مع لاعب يحمل الجنسية الكاميرونية ويتواجد في صفوف فريق ماريتيمو البرتغالي، ويجيد اللعب في آكثر من مركز.

وبالبحث في قائمة فريق ماريتيمو البرتغالي، وجد اللاعب جويل تاجويو الوحيد في القائمة الذي يحمل الجنسية الكاميرونية والبرازيلية أيضًا، ويبلغ من العمر 28 عامًا.

تاجويو يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح وكذلك فى مركز صانع اللعب وعلي الأطراف، ويتميز بالاعتماد علي القدم اليسرى، ويبلغ طوله 1.78 سنتيمترا.

وكان الغندور أكد أن نادى الزمالك بصدد التعاقد مع لاعب مفاجأة وصفقة من العيار الثقيل. وقال خالد الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لاعب مفاجأة قد ينضم للزمالك خلال الأيام القادمة وهتكون صفقة من العيار الثقيل".

وأضاف بندق، "الزمالك يريد ضم لاعب كاميرونى يلعب فى ماريتيمو البرتغالى ويجيد اللعب فى أكثر من مركز".

وتابع الغندور، "الزمالك قريب من التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندرى، مع بقاء شبانة وعبد السلام مع الاتحاد".

وأكد بندق أن "محمد عواد كان يستحق التواجد فى معسكر منتخب مصر.. موضحا أن وجود أربعة حراس أفضل من ضم ثلاثة فى معسكر لخوض مباراتين"