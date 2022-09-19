شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مصطفى أول مصرى يدير بطولة كأس العالم للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو، مديراً لبطولة كأس العالم للجامعات التى تقام فى تركيا وذلك لأول مرة لمصرى يتقلد هذا المنصب.

وغادر مصطفى القاهرة متوجها إلى تركيا لتسلم مهامه الجديدة فى إدارة بطولة كأس العالم للجامعات التى تقام فى مدينة سامسون حتى يوم 26 سبتمبر الجارى بمشاركة 340 جامعة حول العالم.

وجاء اختيار الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو لشريف مصطفى نظرا لما يتمتع به خبرات أهلته لأن يكون مديرا لبطولة الجامعات ورئيسا للجنة الجوري «الحكام» كونه رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للكونغ فو.

وتعهد شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو، بتقديم كل الدعم من أجل إنجاح بطولة كأس العالم للجامعات.

وقدم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ، الشكر إلى السيد جو زونجين رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الصينية على اختياره في ذلك المنصب خلال فترة إقامة بطولات كأس العالم للجامعات في تركيا.