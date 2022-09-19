شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: ماليك إيفونا سيكون مفاجأة الدورى المصرى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان، أن الجابونى ماليك إيفونا لاعبه الجديد سيكون مفاجأة الدوري المصرى بالموسم المقبل. وقال الشافعى صالح فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أشكر محافظ أسوان على الدعم الكبير للفريق ونأمل بتقديم أداء مميز مع ربيع ياسين".

وأضاف رئيس أسوان، "سنعانى من التنقل للعب خارج الأرض كل الفرق هتيجى مرة واحدة وأسوان هيخرج للفرق 17مرة، وأريد حلا".

وتابع رئيس نادى أسوان، "إيفونا سوف يكون مفاجأة أسوان فى الدوري الموسم المقبل".