شكرا لقرائتكم خبر عن وصول كوكا وطارق حامد لمعسكر المنتخب ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الثنائي أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف آلانيا سبور، وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي إلى معسكر المنتخب المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة وديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا وهم :

حراسة المرمى

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

الدفاع

كريم فؤاد

عمر جابر

علي جبر

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمود الونش

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

خط الوسط

حمدي فتحي

طارق حامد

أيمن أشرف

محمود حمادة

إمام عاشور

إسلام عيسى

أحمد سيد زيزو

محمد إبراهيم

الهجوم

محمد صلاح

عبد الرحمن مجدي

أحمد حسن كوكا

مروان حمدي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه