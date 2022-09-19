شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن وديات الأهلي استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي للموسم الجديد، محلياً وأفريقياً، ويستهل المارد الأحمر موسمه المقبل فى الأسبوع الأول من أكتوبر بمواجهة فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبدأ الأهلي منافسات بطولة الدوري للموسم الجديد منتصف أكتوبر المقبل قبل أن يواجه الزمالك يوم 28 أكتوبر المقبل فى السوبر المصرى بالإمارات، ونلقى الضوء في السطور التالية عن وديات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد.

س: ما هى مباريات الأهلى الودية؟

ج: الأهلى يواجه بتروجت ودياً21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش 29 سبتمبر الجارى خلال فترة إعداد لاعبيه للموسم الجديد.

س: ماهى ملاعب مباريات الأهلى الودية؟

ج: حدد الجهاز الفني للأهلي الملاعب التى ستستضيف وديات الفريق الثلاث، حيث يلعب المارد الأحمر مع بتروجت وأسوان باستاد التتش، فيما تقام مباراة الجيش باستاد الأهلي والسلام.

س: كيف يستعد كولر لبداية مهمته مع الأهلى؟

ج: يحرص كولر على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجيا، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم، سواء في الملعب أو خارجه، ويتحدث كولر مع كل لاعب بشكل مُنفرد على هامش التدريبات التى يخوضها الأهلي حاليا باستاد التتش من أجل التقرب من اللاعبين والاستفسار عن بعض الأمور التي يرى المدرب السويسري الجديد للفريق أنها ستُفيده فى مهمته مع المارد الأحمر.

س: ما هى أول مباراة للأهلى هذا الموسم؟

ج: تحدد منافس الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها القادمة، حيث سيلتقي مع الاتحاد المنستيري التونسي، والذي تأهل إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على الجيش الرواندي في الدوري التمهيدي بثلاثة أهداف نظيفة، فيما خسر في مباراة الإياب بهدف نظيف.

وكان الأهلي ينتظر الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في مجموع مباراتي دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يحسم الفريق التونسي بطاقة الصعود لمواجهة الأهلي في دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

س: متى تقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى؟

ج: تقام مباراة الذهاب بين الاتحاد المنستيري والأهلي7 أكتوبر المقبل فى تونس، بينما تقام مباراة إياب يوم 14 من الشهر نفسه في القاهرة، على أن يصعد الفائز من مجموع المباراتين إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.