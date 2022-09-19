زميل مصطفى محمد يعوض لوريس في توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

خرج هوجو لوريس حارس توتنهام من معسكر منتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة، بحسب ما أكده الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي اليوم الإثنين إن لوريس يعاني من إصابة في الفخذ، ستبعده عن مباريات "الديوك" في شهر سبتمبر الحالي.

وبناء عليه قرر ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء ألبان لافونت، زميل مصطفى محمد في فريق نانت الفرنسي.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيواجه كلا من النمسا والدنمارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية يومي 22 و25 من الشهر الحالي.