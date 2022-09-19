خاص.. الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع نجم المصري السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الاتحاد السكندري عن اقتراب الفريق من التعاقد مع أوستن أموتو مهاجم المصري السابق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أوستن أموتو مهاجم المصري السابق والذي رحل عن الفريق البورسعيدي أصبح حر، وهو الأقرب للانضمام لزعيم الثغر".

وأضاف المصدر: "التفاوض جاري ويتبقى فقط الوصول لاتفاق مادي مرضي للطرفين، وهذا فقط ما يتبقى لإتمام الصفقة".

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع الحارس المهدى سليمان وأحمد عيد وناصر ناصر ومحمد صالح وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن حتى نهاية 2025، فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين قادرين على تحقيق طموح الجماهير ومجلس إدارة الاتحاد السكندرى.