"الاتحاد رفض الأمر".. مصدر لمصراوي: الزمالك طلب ضم مروان عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد مصدر، أن نادي الزمالك طلب ضم مروان عطية لاعب فريق الاتحاد السكندري، مشيراً إلى أن الأخير رفض الأمر لصعوبة تعويضه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "المستشار مرتضى منصور تواصل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد، ولكن الأخير أكد لرئيس الزمالك أن اللاعب ليس للبيع، لأنه من الأعمدة الأساسية ويصعب تعويضه".

وأضاف: "عدم وجود بديل مروان عطية هو العائق الآن، الزمالك يرغب في ضمه واللاعب يرغب في الرحيل للزمالك ولكن الاتحاد يرفض الأمر لصعوبة تعويضه خاصة مع صعوبة إيجاد لاعب يجيد اللعب في مركز ٦ مثل مروان عطية".

واختتم المصدر تصريحاته: "من الوارد انضمام اللاعب للزمالك ولكن في المستقبل حين يستقر مستوى الفريق في الدوري مع إيجاد بديل مناسب، في تلك الحالة من الممكن أن يرحب الاتحاد برحيل اللاعب".