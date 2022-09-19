من الاعتذار للخطيب إلى صدام مع تحيا مصر.. تسلسل زمني لتصريحات مرتضى ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أنكر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، بشأن تسليم النادي الأهلي الهدايا التي تلقاها من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للفريق الأحمر، إلى الصندوق.

وكان محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أكد أن النادي الأهلي نفذ رغبة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر، بتسليم الهدايا إلى الصندوق، مشيراً إلى أن الأمر منتهي منذ 2021.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعلن في ديسمبر 2017 تعيين تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للقلعة الحمراء، خلال مؤتمر صحفي، على أن يساهم آل الشيخ في بناء ستاد الأهلي.

وتطورت علاقة الأهلي مع آل الشيخ، ليعلن الأخير في مارس 2018 المساهمة في إبرام صفقات "من العيار الثقيل" للفريق الأحمر، حسب وصفه.

لكن الأهلي أسدل الستار على علاقته مع تركي آل الشيخ برفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي بعد اجتماع لمجلس الإدارة في يونيو 2020.

كما أعلن النادي مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وفي نوفمبر 2021، أكد محمود الخطيب، أن جميع الهدايا والتبرعات التي تلقاها النادي من تركي آل الشيخ ذهبت لصندوق "تحيا مصر".

اعتذار للخطيب

وظهر مرتضى منصور رئيس الزمالك في الصورة، ليطالب محمود الخطيب بإثبات حقيقة تبرعه بهذه الهدايا والتبرعات إلى صندوق "تحيا مصر".

وقال مرتضى منصور في 19 أغسطس الماضي أنه سيقدم اعتذاراً للخطيب إذا قال أنه أخذ هذه الهدايا والتبرعات: "سأوجه سؤالاً إلى الخطيب، أقسم بالله العظيم إذا جاوبت على هذا السؤال سأقدم اعتذار لك، هل أخذت 263 مليون جنيه من تركي آل الشيخ مثلما قال في بلاغه و11 ساعة ألماظ أيضاً؟ الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ووزارة الشباب أيضًا أكدوا هذا الأمر، وأحذرك أن تقول أنك أعطيتهم لتحيا مصر، وأتحداك أنك أعطيت جنيه لتحيا مصر".

وعاد رئيس الزمالك في 14 سبتمبر بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بالنادي، ليطالب الخطيب بإثبات أنه أهدى هذه الهدايا لصندوق "تحيا مصر": "قولوا للخطيب يرجع الـ263 مليون جنيه والساعات"، أتحدى إنه يكون أودعها لصندوق تحيا مصر، فليصدر بيانًا بهذا الأمر لكي يظهر أنه صادق، وأنا سأقول يحيا محمود الخطيب".

خطاب رسمي

ومن جانبه، أصدر النادي الأهلي في 15 سبتمبر، بياناً رسمياً أنه أرسل خطابا إلى صندوق "تحيا مصر" يطالب فيه كشف الحقيقة للرأي العام بشأن التبرعات المالية والتي تلقاها النادي في فترة سابقة.

رد تحيا مصر

وفي 18 سبتمبر، أكد محمد مختار المتحدث بإسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق وقع بروتوكول تعاون مع الأهلي، وأن النادي نفذ رغبة تركي آل الشيخ بتسليم الهدايا إلى الصندوق، مشيراً إلى أن الأمر منتهي منذ 2021.

وقال مختار في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "صندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لتنفيذ رغبة تركي آل الشيخ، فيما يتعلق بالهدايا التي تم إهدائها للنادي الأهلي، بشكل مادي أو عيني إلى صندوق تحيا مصر في شكل تبرع من المستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف: "النادي الأهلي أعلن أنه مستعد لتسليم هذه الهدايا إلى المستشار تركي آل الشيخ، أو تسليمها إلى أي شخص يحدده تركي آل الشيخ، وبالتالي نفذ الأهلي رغبة المتبرع، بتسليم هذه الهدايا سواء المادية أو العينية إلى صندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس عام 2021".

واختتم مختار تصريحاته: "منذ هذا الوقت انتهى الأمر بشكل كامل، فيما يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية بعدما آلت لصندوق تحيا مصر؛ كتبرع من المستشار تركي آل الشيخ".

تكذيب

وخرج مرتضى منصور ليكذب تصريحات المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر في الساعات الأولى من 19 سبتمبر: "بقول للشخص اللى بيقول انه المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، مفروض هذا صندوق سيادي فلا يجوز الكشف عن أسراره".

وأضاف: "هل هذه الأموال ذهبت إلى صندوق تحيا مصر في "توك توك" أو عن طريق إيصال أو "شيك؟".

واختتم رئيس الزمالك: "اتحدى أن يكون في الميزانية هذا الكلام وأقول للأهلي رد على كلامي بمستند، أنت لم تعيد شيء والمكالمة كذب في كذب".