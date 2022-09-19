صندوق تحيا مصر : الأهلي قام بتسليم كافة الهدايا للصندوق

الشارقة - اميمة ياسر - رفض محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد» اتهامات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك تجاه محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بالاستيلاء على الهدايا المادية والنوعية التي تبرع بها من قبل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

الأهلي أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة من الجهات المختصة في الدولة لجرد الهدايا والتبرعات وإيداعها في صندوق تحيا مصر، وهو ما شكك فيه دومًا مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

وقال مختار : «صندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي، لتسليم الهدايا التي حصل عليها سواء كانت بشكل مادي أو عيني، في صورة تبرع من المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، بناءً علي رغبته».

وأضاف: «الأهلي نفذ رغبة المتبرع، وقام بتسليم كافة الهدايا للصندوق، بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس 2021».

وأتم: «الأهلي أعلن تسليم الهدايا للجهة التي يختارها المتبرع، وهو تركي آل الشيخ، والذي اختار إيداع الهدايا إلى صندوق تحيا مصر كتبرع منه وانتهى الأمر عند هذا الحد».

وكان الأهلي طلب في الأيام القليلة الماضية من صندوق تحيا مصر توضيح حقيقة الأمر بعد الاتهامات المتواصلة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمجلس إدارة الأهلي بالاحتفاظ بهذه الهدايا بشكل شخصي.