شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يقترب من العودة لتشكيل الزمالك أمام إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك، من العودة للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق وذلك فى اللقاء المقبل أمام إيليكت التشادى، المقررة لها 25 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة.

يأتى ذلك نظرا لتواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض فى معسكر المنتخب الوطنى الذى يتخلله مباراتان وديتان أمام النيجر وليبيريا ، والذى يستعد فيهما الفراعنة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية .

وكان الزمالك قد حقق فوزا على إيليكت التشادى فى لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل أحرزهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

ومن المقرر أن يجرى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق لإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، بالإضافة لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين للتعبير عن أنفسهم قبل خوض غمار مباريات الدورى للموسم الجديد.