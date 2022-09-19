فريق سيدات سلة سموحة يصل تونس للمشاركة فى البطولة العربية

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة إلى مطار تونس، استعدادا للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

وتضم قائمة سموحة فى البطولة، ريم أسامة، آية فتح الله ، مى حلوة ، سما السيد، حنين أحمد ، جنا مصطفى، ملك سامى، حبيبة لطفى ، ملك عبدالقادر، انجى صلاح، رنا حسن، بالإضافة إلى شى كيلى المحترفة الأمريكية، و سييرا التى ضمها الفريق من الاتحاد السكندري.

ويقع سموحة فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: الأمل الرياضي - الشارقة الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتي – سموحة

وتضم المجموعة الثانية : بيروت اللبناني - الثورة السوري - الأرثوذكسي الأردني - الهلال الرياضي - كوسيدار الجزائري .

ويستهل سموحة منافساته بمواجهة الشارقة الإماراتى فى أولى المباريات ، ثم الأمل الرياضى التونسى.