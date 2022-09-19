شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين رابطة الأندية واتحاد الكرة ولجنة الحكام استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعاً تنسيقياً اليوم مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، ومارك كلاتنبرج المسؤول عن التحكيم المصرى، لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد.

ووجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الشكر لكل الأندية على التعاون مع الرابطة خلال الموسم الماضى قائلا، "أشكر كل الأندية على التعاون المثمر فى بداية الموسم الثاني"، موضحا أن هذا الموسم سيكون هناك تداخل كبير بين الرابطة والشركة الراعية.

وأضاف أحمد دياب، أن تشكيل الرابطة فى الموسم الجديد بنفس قوامه وتشكيله الموسم الماضي، وانضم لها الدكتور أحمد النجار بدلا من عامر حسين.

وأضاف دياب أن عامر حسين قدم مجهودات كبيرة في الموسم الماضي، ولم يترشح للانتخابات هذه المرة والتنسيق معه سيستمر على صعيد المسابقات، مشددا على أن الاجتماع الذي عقد اليوم كان تنظيميا فقط، والقرارات ستكون خلال الأسبوع المقبل، وهناك توجه لزيادة أعداد الجماهير تدريجياً.

واختتم أحمد دياب تصريحاته بأن قرعة الدوري الجديد ستكون قبل انطلاق المسابقة بأسبوع واحد وكأس مصر مسئولية اتحاد الكرة.