شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الجاري من شهر سبتمبر، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الرابع على التوالى، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني.

وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي، على تواجده فى التصنيف الثالث بعد تتويجه مؤخراً ببطولتي الجونة الدولية والعظماء الثمانية، وفى المركز الرابع حل الانجليزي محمد الشوربجي.

وتراجع البيروفي دييجو إلياس للمركز الخامس، واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادي دجلة على تواجده في المركز الثامن، وواصل مروان الشوربجي تواجده في المركز التاسع.

بينما تقدم الفرنسي فيكتور كورين إلى المركز العاشر ليخرج فارس الدسوقي من قائمة التوب 10 ويحتل المركز الحادي عشر.