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قائمة أغلى 9 لاعبين فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة أغلى 9 لاعبين فى ، وذلك طبقاً لآخر تحديث فى القيمة التسويقية لموقع "ترانسفير ماركت"، حيث قدم زيزو مستوى متميزا الموسم الماضي بعدما تصدر قائمة الهدافين بختام الموسم.

وارتفعت قيمة زيزو من 2 مليون يورو لتصل إلى 4 ملايين يورو بعد نهاية الموسم الماضي، فيما جاء المالي أليو ديانج لاعب النادى الأهلي فى المرتبة الثانية بقيمة بلغت 3 ملايين و500 ألف يورو.

أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

رمضان صبحي: 2 مليون و800 ألف يورو

إمام عاشور: 2 مليون يورو

الونش: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

أفشة: 2 مليون يورو

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