شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أغلى 9 لاعبين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة أغلى 9 لاعبين فى الدوري المصري، وذلك طبقاً لآخر تحديث فى القيمة التسويقية لموقع "ترانسفير ماركت"، حيث قدم زيزو مستوى متميزا الموسم الماضي بعدما تصدر قائمة الهدافين بختام الموسم.

وارتفعت قيمة زيزو من 2 مليون يورو لتصل إلى 4 ملايين يورو بعد نهاية الموسم الماضي، فيما جاء المالي أليو ديانج لاعب النادى الأهلي فى المرتبة الثانية بقيمة بلغت 3 ملايين و500 ألف يورو.

أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

رمضان صبحي: 2 مليون و800 ألف يورو

إمام عاشور: 2 مليون يورو

الونش: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

أفشة: 2 مليون يورو