شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون جنيه ونسبة من إعادة البيع.. تفاصيل تعاقد المصرى مع محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي المصرى تفاصيل تعاقد النادي البورسعيدي مع محمود جاد، قادماً من إنبى لتدعيم حراسة المرمى فى المصري استعداداً للموسم الجديد، حيث استغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً بين إنبي والمصرى قبل إتمام الصفقة.

وكان نادي إنبي قد طلب 35 مليوناً لبيع اللاعب فى وقت سابق، وهو ما هدد الصفقة بالفشل، قبل أن يتوصل الطرفان إلى حل مرضٍ، حيث اتفق مسؤولو المصري على دفع 23 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات محمود جاد، مع وجود شرط يسمح لإنبى بالحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.

وجاء هذا التعاقد بعد مفاوضات مطولة جمعت كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بأيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، حتى تم الاتفاق على قيمة الصفقة، ووقع اللاعب العقود مع المصري فى حضور كامل أبو علي وياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي.

جدير بالذكر أن محمود جاد، والبالغ من العمر 23 عامًا، كان قد انضم لصفوف كافة منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي الذي كان ضمن قائمته خلال دورة طوكيو الأوليمبية التي أقيمت العام الماضي، كما كان كذلك ضمن قائمة منتخب مصر الأول الذي شارك في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون خلال مطلع العام الجاري ، وهو الذي جعل الحارس مطمعًا للعديد من الأندية الأوربية والمصرية التي كانت تهدف للظفر بخدمات اللاعب ، إلا أن النادي المصري استطاع في النهاية الحصول على خدمات اللاعب بعقد يمتد لأربعة مواسم.