شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخاطب الطلائع لتمديد إعارة عمر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت إدارة الإسماعيلى نادى طلائع الجيش لتمديد إعارة عمر رضوان حارس مرمى الفريق، والتى انتهت بنهاية الموسم الجارى، وتستند إدارة الدراويش فى طلبها لبقاء محمد بسام حارس الطلائع مع الفريق وعدم رحيله، وبالتالى عدم الحاجة لجهود عمر رضوان.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 9 صفقات سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.

فى سياق آخر، انتظم محمود الشبراوي، الوافد الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، فى تدريبات الفريق الجماعية خلال فترة الإعداد الحالية بعد انضمام اللاعب قادما من الجونة.

وكان الإسماعيلي قد أعلن فى الساعات الماضية عن ضم الشبراوى قادما من نادى الجونة فى تعاقد لمدة 4 مواسم، لتدعيم صفوفه المختلفة تمهيدا للعودة إلى مكانته الحقيقة التى ترضي جماهيره بداية من الموسم المقبل.

ويعقد حسني عبد ربه مدير الكرة بالدراويش، اجتماعا مع الشبراوى للترحيب به وعرض برنامج الفريق والتعرف على الأجواء بقلعة الدراويش.