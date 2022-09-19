فشل انضمام مصطفى شلبي نجم إنبي للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس فشل صفقة انضمام مصطفى شلبي نجم إنبي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن الأهلي منذ فترة طويلة يتفاوض مع إنبي لضم مصطفى شلبي، مشددا أن إنبي يتأنى في الموافقة على عرض الأهلي.

وأضاف أن الأهلي وجد أن إنبي يرفض كافة العروض التي تلقاها من النادي علي الرغم أن الأهلي عرض ضم اللاعب بمقابل مادي إضافة لصفقات تبادلية.

وتابع أن الأهلي أخبر مسؤولي إنبي وأن عرضه سيكون الأخير في هذا الأمر ويبحث مسؤولو إنبي الأمر بشكل نهائي.

وتابع أن مصطفي شلبي يرغب في الانضمام للأهلي وأخبر مسؤولي انبي بهذا الأمر.