شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من طبيب الأهلى عن فرص مشاركة أفشة وشريف فى ودية بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق للاستفسار عن فرص مشاركة الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة فى ودية المارد الأحمر مع بتروجت الأربعاء المقبل.

وينفذ محمد شريف ومحمد مجدى أفشة برنامجا تأهيليا يشتمل على المشاركة فى أجزاء من التدريبات الجماعية لتجهيزهما للعودة ‏الكاملة للتدريبات.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة من الناحية ‏الطبية، وإنهما يحصلا على جرعات تدريبية متفاوتة من أجل الاطمئنان ‏بشكل كامل على جاهزيتهما.‏

وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية بعد إجرائه عملية «فتق فى جدار البطن» ‏بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه ‏لإصابة فى العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏‏29 سبتمبر الجارى.‏