شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يحتفلون بعيد ميلاد مارسيلو وإيتوجا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم لاعبو النادي المصري حفلاً صغيراً لكل من حسين السيد "مارسيلو" والكاميروني فرانك إيتوجا، على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة استعداداً للموسم الجديد، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الثنائي الذى صادف أمس الأحد 18 سبتمبر.

وكان حسين السيد قد انضم لمعسكر المصري قبل أيام فور إتمام التعاقد معه بعد رحيله عن بيراميدز، فيما انضم إيتوجا إلى المعسكر أمس بعد وصوله من الكاميرون للتوقيع على عقود انتقاله إلى المصري.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادي البورسعيدي استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.