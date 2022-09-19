شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا يصل القاهرة ويخضع للكشف الطبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل سامسون أكينولا، صاحب الـ22 عاما، لاعب كاركاس الفنزويلى إلى القاهرة في الساعات الماضية، من أجل الخضوع للكشف الطبي فى الزمالك قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة.

ولم يعلن الزمالك حتى الآن بشكل رسمي عن التعاقد مع اكينولا لحين انتهاء اللاعب من الكشف الطبى والتأكد من سلامته الصحية.

أكينولا ولد فى مدينة لاجوس النيجيرية ويحمل الجنسية البنينية، وتبلغ قيمته التسويقية على موقع ترانسفير ماركت 500 ألف يورو.

بدأ أكينولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي، وسجل اللاعب مع نادى دنايسكا السلوفاكي 5 أهداف فى 21 مباراة خاضها مع الفريق.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة لمواصلة الانتصارات والتتويج بالبطولات في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يصل سامسون أكينولا إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، حيث قام الزمالك بإرسال تذاكر الطيران للاعب.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بالإضافة لعودة محمد صبحي حارس المرمى.

انضم أكينولا لنادي كاراكاس الفنزويلي في يناير 2021، سجل في هذه الفترة 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة، وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.