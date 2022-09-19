شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد ينتظم اليوم في تدريبات المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الاثنين، محمود جاد، أحدث الوافدين إلى النادي المصري، في معسكر الفريق المقام بالقاهرة، استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد توقيعه أمس على عقود انضمامه إلى النادي المصري لمدة 4 مواسم بعد اتمام الاتفاق مع مسؤولى إنبي.

وجاء هذا التعاقد بعد مفاوضات مطولة جمعت كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بأيمن الشريعي رئيس مجلس ادارة نادي انبي ، حتى تم الاتفاق على قيمة الصفقة ، وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري في حضور كامل أبو علي وياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي.

الجدير بالذكر أن اللاعب محمود جاد والبالغ من العمر 23 عامًا كان قد انضم لصفوف كافة منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي الذي كان ضمن قائمته خلال دورة طوكيو الأوليمبية التي أقيمت العام الماضي ، كما كان كذلك ضمن قائمة منتخب مصر الأول الذي شارك في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون خلال مطلع العام الجاري ، وهو الذي جعل الحارس مطمعًا للعديد من الأندية الأوربية والمصرية التي كانت تهدف للظفر بخدمات اللاعب ، إلا أن النادي المصري استطاع في النهاية الحصول على خدمات اللاعب بعقد يمتد لأربعة مواسم.