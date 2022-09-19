شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الكاف لإقامة إياب الزمالك وإيليكت يوم 30 سبتمبر بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا الى الكاف للاعتراض على إقامة مباراة الإياب بين الزمالك و ايليكت سبورت التشادى فى الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا ضمن الأجندة الدولية بعد تحديد الكاف يوم 25 سبتمبر الجارى لاقامة المباراة، وهو الموعد الذى يتعارض مع معسكر المنتخب الذى يتخلله مباراتان وديتان للمنتخب يومى 23 و27 من نفس الشهر أمام النيجر ووليبيريا.

وطلب اتحاد الكرة من الكاف إقامة المباراة يوم 30 سبتمبر الجاري بدلا من 25 من نفس الشهر .

وفاز الزمالك على ايليكت في مباراة الذهاب امس بهدفين نظيفين سجلهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو.