شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يسرى رزق بطل من ذهب فى عالم الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الملاكم يسرى رزق أن يصبح بطلا في عالم رياضة الملاكمة، في ظل سيطرته على ذهب المنافسات الأفريقية والدولية خلال الفترة الأخيرة. توج يسرى رزق بطل الملاكمة مؤخرا بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراج، بنتيجة 0/5 فى نهائى البطولة الأفريقية بموزمبيق. نجح يسرى رزق فى التأهل إلى النهائى الخميس فى وزن +92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص. كما حقق يسري رزق من قبلها الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 91 كجم للملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر. ويرصد الخليج 365 لقطات للملاكم يسرى رزق فى الصور التالية :