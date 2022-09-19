مدافع برشلونة: لهذا السبب تجاهلت تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد جول كوندي، مدافع برشلونة، دخوله في محادثات مع توماس توخيل، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي، قبل أن يستقر على الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وكان برشلونة وتشيلسي دخلا في منافسة على ضم كوندي في الميركاتو الصيفي المنصرم، قبل أن ينجح البارسا في التعاقد مع مدافع إشبيلية السابق.

وقال كوندي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لم أكن بعيدا عن الانتقال إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي، تحدثت مع توخيل عبر الهاتف وشعرت برغبته الصداقة في ضمي".

وأتم حديثه في هذا الصدد قائلا: "فضّلت الانضمام إلى برشلونة بعد محادثتي مع تشافي (مدرب البارسا)، لم أتردد كثيرا قبل اتخاذ القرار".

جدير بالذكر أن المدافع الفرنسي صاحب الـ23 عاما شارك في 5 مباريات هذا الموسم مع برشلونة، صنع خلالها 3 أهداف ولم يسجل.