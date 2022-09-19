مصدر لمصراوي: الإصابة تبعد "شرقية" عن معسكر منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - غادر محمد أحمد "شرقية" مدافع الأهلي معسكر منتخب مصر للشباب مساء أمس الأحد، بسبب تعرضه للإصابة.

وعلم مراسل الخليج 365 من مصدر داخل الأهلي، أن شرقية حضر إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وأجرى فحصا بالأشعة بعد إصابته في معسكر منتخب الشباب المقام حاليا بالإسكندرية.

وأضاف المصدر في تصريحاته لمصراوي أأن الأشعة التي خضع لها المدافع الشاب أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وسوف يبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي منها.

وكان محمد شرقية مدافع الأهلي الشاب (مواليد 2003) قد لفت الأنظار مؤخرا بعد تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، ثم في المباريات الأخيرة من النسخة المنتهية من الدوري بعد قرار إدارة الأهلي باستكمال البطولة باللاعبين الناشئين.

جدير بالذكر أن شرقية تلقى عدة عروض للخروج على سبيل الإعارة، والتي سوف يحسم الأهلي موقفها في الأيام القليلة المقبلة.