شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر حسم باقى صفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي الاكتفاء بالصفقات التى تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي من سيراميكا والبرازيلي برونو سافيو من نادي بوليفار البوليفي، ويبحث مسئولو النادي مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، موقف صفقات الصيف بعدما طرح البعض فكرة الاكتفاء بالصفقات الثلاث وتأجيل ضم صفقات جديدة لما بعد انتهاء انتقالات الصيف.

ويرغب مسئولو الأهلي فى الاستفسار من كولر عن أمور أخرى خاصة بالصفقات التي ينوى النادي إبرامها خلال الصيف الجارى، وفى مقدمتها مصطفى شلبي ظهير إنبي.

ويُعد مصطفى شلبي من اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي خلال الصيف الجاري، ولكن الأمر مُرتبط بموقف المدرب السويسري الجديد الذى تولى مسئولية تدريب الأهلي مؤخراً ، وسيُحدد كولر مصير مصطفى شلبي وبعض اللاعبين الآخرين الذين دخل النادي في مفاوضات معهم قبل التعاقد مع المدرب السويسري الذي تولى تدريب الفريق لمدة موسمين خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز ، وتتجه النية للاكتفاء بضم الثلاثي ، شادي ومصطفى ميسي وسافيو لكن هذا الأمر في النهاية مُرتبط بقرار كولر النهائي.