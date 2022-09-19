شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الجولة الأولى فى القسم الثانى بالمجموعات الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت جداول مباريات دورى القسم الثانى للموسم الجديد، بعد إقامة اليوم مراسم سحب قرعة المجموعة الثالثة "بحرى والإسكندرية"، بحضور مندوبى الأندية، ومجدى الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، وناصر فراج سكرتير اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وسبق أن أقيمت قرعة مباريات المجموعتين الأولى "الصعيد" والثانية "القاهرة والقناة"، لتكتمل مباريات دورى المظاليم للموسم المقبل.

ونستعرض مباريات الجولة الأولى فى القسم الثانى بالمجموعات الثلاث:

الجولة الأولى من مجموعة القاهرة:

النصر x زد اف سي

المصرية للاتصالات x كهرباء الإسماعيلية

الترسانة x الإنتاج الحربي

الإعلاميين x بورتو

السكة الحديد x مستقبل وطن

دجلة x العبور

السويس x إيسترن كومبانى

القناة x بتروجيت

الجولة الأولى من مجموعة الصعيد:

الفيوم x شباب قنا

المقاصة x ديروط

المدينة المنوره x كيما اسوان

المنيا x لافينيا

أسمنت أسيوط x البترول

تليفونات بنى سويف x ملوى

النصر للتعدين x شباب طامية

الألومنيوم x الجونة

الجولة الأولى من مجموعة بحرى والإسكندرية:

المجد السكندرى x اتحاد نبروه

الأوليمبى x أبوقير للأسمدة

سبورتنج x الحمام

كفر الشيخ x المنصورة

طنطا x بلدية المحلة

دكرنس x المصرى بالسلوم

الهلال بالضبعة x الجمهورية بشبين

شيكو x بروكسى ورك