شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى وطارق حامد وكوكا ينضمون لمنتخب مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الثلاثي أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة، وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي لمعسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، استعدادا لوديتى الفراعنة أمام ليبيريا والنيجر.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فى وقت سابق، القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر الجاري، والذى يتخلله وديتان أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومى 23 و 27 من الشهر الجارى، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر فى السادسة مساء يوم 23 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

كما تشهد مباراتى منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا حضور 5 آلاف مشجع، والمقرر إقامتهما يومى 23 و 27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.