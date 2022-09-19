شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعادهما من المنتخب.. عطية وميسى ينضمان لمران الاتحاد السكندرى "الثلاثاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم مروان عطية وأحمد عادل الشهير بـ"ميسى" لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى غدٍ الثلاثاء، بعد استبعادهما من القائمة النهائية للمنتخب الوطنى التي تستعد لخوض وديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

منح الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادي الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق، راحة سلبية لمدة 24 ساعة غدا الإثنين، عقب التدريب الصباحى بمقر النادى بسموحة، على أن يستانف الفريق تدريباته فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الاتحاد السكندرى قد تدرب صباح اليوم على ملعب النادى، واشتمل التدريب على استشفاء للاعبين، كما اشتمل على جمل فنية وتكتيكية وتصحيح أخطاء وتقسيمة فنية، ثم تناول اللاعبون وجبة الإفطار وغادر الجميع للراحة.

ومن المنتظر أن ينتظم المحترفون الخمسة مابولولو وبنجامين وساليفو وسمبورى ونصيب فى التدريبات يوم 21 سبتمبر الجارى عقب عودتهم من الإجازة.

وقرر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، انطلاق المعسكر المغلق للفريق السكندري 24 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع لينتهى يوم 8 أكتوبر المقبل.