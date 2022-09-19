شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بإغلاق صفحة الفوز على بطل تشاد والاستعداد للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من لاعبى فريقه طى صفحة مباراة الذهاب أمام فريق إيليكت التشادي، التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب أحمدو اهيدجو، وفاز فيها الأبيض بهدفين نظيفين، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعدم الوقوف كثيرًا على أى أحداث شهدتها المباراة، وطى تلك الصفحة والتعلم من الأخطاء التى حدثت فقط لتطوير الأداء قبل لقاء العودة فى القاهرة.

حقق فريق الزمالك الفوز على إيليكت التشادى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وشهدت هطول أمطار غزيرة، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 على استاد القاهرة. سجل محمود شيكابالا هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 52، ثم سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثانى فى الدقيقة 59، وفى الدقيقة 77 أهدر أحمد زيزو ركلة جزاء.

كما شدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة التركيز فى مباراة العودة المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى، على استاد القاهرة الدولى، مؤكدًا أن مثل تلك المباريات تحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة بالمرة، كما شدد على ضرورة الانطلاقة القوية من الدور التمهيدى حتى تصبح دافع لحصد الزمالك للقب دورى أبطال أفريقيا، وتكون بمثابة رسالة تحذير لجميع المنافسين فى المرحلة المقبلة.

فى السياق ذاته، تعود بعثة فريق الزمالك من الكاميرون، عقب مواجهة بطل تشاد فى مباراة الإياب على ملعب أحمدو اهيدجو، حيث ضمت البعثة كلاً من حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية، خط الدفاع: محمود حمدي ”الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة، خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ”روقا” – يوسف إبراهيم ”أوباما” – محمد حسام ”بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ”شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.

ويضع الجهاز الفنى بقيادة البروفيسور البرتغالى برنامج تأهيل خاص للاعبين الذين شاركو فى المباراة خوفًا من تعرضهم للاجهاد، كما يضع برنامج شامل لجميع اللاعبين للتغلب على متاعب رحلة السفر من وإلى الكاميرون، بالإضافة إلى البرنامج الفنى الذى سيتم اتباعه خلال تلك الفترة لفرع معدل اللياقة البدنية والفنية قبل لقاء العودة.