المرأة تسيطر على الإنجازات الرياضية فى أسبوع

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية على مدار أسبوع سلسلة نجاحات في الرياضة النسائية على صعيد لعبتى المصارعة وتنس الطاولة بحصد ميداليات ذهبية وفضية، حيث إن الرياضة المصرية تمتلك بنات بـ100 راجل وأصحاب طموح فى عالم الإنجازات وتحسين المراكز الدولية.

ويرصد الخليج 365 أبرز إنجازات الرياضيات المصريات الأخيرة فى التقرير التالى:

توجت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، بالميدالية الفضية فى نهائي منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا، بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

وكانت سمر قد وصلت إلى نهائي بطولة العالم، بعد التغلب على بطلة إستونيا بنتيجة 3/2 فى نصف النهائي.

وتعد الميدالية الفضية، التى توجت بها سمر، هى الثانية لها فى بطولات العالم، حيث سبق أن توجت بميدالية برونزية فى بطولة العالم 2021، بعد غياب 15 عاما عن التتويج بميداليات، كما تعد ميدالية سمر هى الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006، وهى ذهبية بطولة العالم، أى أنها استعادت التتويج بالميداليات بعد غياب 15 عاما عن ببطولات العالم.