شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم مصطفى فتحى فى مسيرته قبل الانضمام لبيراميدز؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض مصطفى فتحى، الوافد الجديد لفريق بيراميدز، تحدياً جديداً باحثاً عن استعادة التألق وحجز مقعد فى صفوف منتخب الفراعنة مرة أخرى، من خلال المشاركة مع فريقه الجديد، حيث كان مصطفى فتحي قد ترك انطباعاً جيداً قبل تجربة الاحترافية بالمشاركة مع سموحة أو الزمالك.

ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادى التعاون السعودى على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب، ليعود مصطفى فتحي من جديد إلى الدوري المصري بعد تجربة احترافية قصيرة.

صاحب الـ 28 عاماً تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و500 ألف يورو، وشارك مصطفى فتحي مع التعاون السعودي فى 15 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.



مصطفى فتحي

مصطفى فتحي بدأ مسيرته الكروية فى نادي الزمالك، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 156 مباراة، سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 16 قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة في التعاون السعودي، حيث شارك في 11 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفاً وذلك في موسم 2018.

عاد مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك بعد انتهاء تحربته القصيرة في التعاون لكنه لم يحالفه الحظ في المشاركة لينتقل معاراً إلى فريق سموحة ويتألق مع النادي السكندري بعد مشاركته في 27 مباراة سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرين، ثم عاد إلى الزمالك ومنه انتقل مجدداً إلى التعاون قبل أن يعود من جديد إلى الدوري المصري عبر بوابات فريق بيراميدز.