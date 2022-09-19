شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو ينتظم في تدريبات الأهلي خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم بيرسي تاو، لاعب الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية خلال 10 أيام بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن تدريبات الأهلي الجماعية منذ بداية فترة الإعداد تحضيرا للموسم الجديد.

ويواصل بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي الذى يؤديه خلال الفترة الحالية للتعافي من إصابته الأخيرة فى العضلة الأمامية، والتى حرمته من آخر مباريات المارد الأحمر فى الموسم المُنقضي.

ويعاني بيرسي تاو من إصابة عضلية تعرض لها الموسم الماضي جعلت الجهاز الفنى السابق للفريق، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، يستبعده من حساباته الفنية.

على صعيد متصل، برر هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، استبعاد بيرسي تاو من قائمة منتخب الأولاد لمواجهة سيراليون وبوتسوانا وديا قائلاً فى تصريحات نقلها موقع "تايمز لايف" الجنوب أفريقي، "تحدثت مع بيرسي تاو كثيرا الأسبوع، بيرسي تاو كان مُصاباً لفترات كثيرة الموسم الماضى، عاد وأصيب، ثم عاد مجددا وأصيب مرة أخرى".