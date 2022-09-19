منتخب مصر يستأنف اليوم معسكر الإسكندرية بعد راحة 24 ساعة بالقائمة النهائية

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم منتخب مصر الأول تدريباته بمعسكر الإسكندرية، بعدما منح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة لاعبيه راحة من التدريبات أمس لمدة 24 ساعة.

وأعلن فيتوريا القائمة النهائية للفريق الوطنى وضمت 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

الدفاع

كريم فؤاد

عمر جابر

علي جبر

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمود الونش

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

خط الوسط

حمدي فتحي

طارق حامد

أيمن أشرف

محمود حمادة

إمام عاشور

إسلام عيسى

أحمد سيد زيزو

محمد إبراهيم

الهجوم

محمد صلاح

عبد الرحمن مجدي

أحمد حسن كوكا

مروان حمدي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه



قائمة المنتخب الوطنى النهائية

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته السبت باستاد برج العرب، استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر فى السادسة مساء يوم 23 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية، كما تشهد مباراتا منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا حضور 5 آلاف مشجع، والمقرر إقامتهما يومى 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

فيما يؤدى عمر جابر، لاعب المنتخب الوطني، تدريبات تأهيلية تحت قيادة محمد أبو العلا طبيب الفريق، للتعافي من الإصابة التي لحقت باللاعب في معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإسكندرية.

وتعرض عمر جابر إلى إصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الحالى، وهي عبارة عن كدمة خفيفة، على أن يتحدد موقف اللاعب من خوض التدريبات العلاجية والتأهيلية.