شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يعلن قائمة الزمالك الأفريقية خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، عن قائمة الفريق الأفريقية، والتى تم قيدها رسميا، عقب عودة فريق الكرة من الكاميرون والفوز على بطل تشاد بهدفين دون مقابل، حيث سبق وأكد أنه سيتم الإعلان عنها عقب مواجهة بطل تشاد لعدم تشتيت اللاعبين والتركيز جيدًا فى المباراة.

وكان ”الخليج 365” قد علم أن قائمة الزمالك تضم 27 لاعبًا من بينهم 5 أسماء جدد، وهم: السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي، وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بعد النجاح في التعاقد معهما من نادي بيراميدز، ومصطفى الزناري بعد التعاقد معه من طلائع الجيش، وتم قيد محمد صبحى حارس المرمى عقب عودته من الإعارة لنادى فاركو.

وضمت بعثة فريق الزمالك فى رحلة الكاميرون كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية، خط الدفاع: محمود حمدي ”الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة، خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ”روقا” – يوسف إبراهيم ”أوباما” – محمد حسام ”بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ”شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.

حقق فريق الزمالك الفوز على إيليكت التشادى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وشهدت هطول أمطار غزيرة، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 على استاد القاهرة.

سجل محمود شيكابالا هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 52، ثم سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثانى فى الدقيقة 59، وفى الدقيقة 77 أهدر أحمد زيزو ركلة جزاء.