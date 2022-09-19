شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ورفعت يترقبان قرار فيوتشر لحسم مصيرهما قبل مواجهة بطل سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الثنائي، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت صانع الألعاب، حسم مصيرهما خلال الأيام المقبلة، بعدما تم استبعادهما من المباراة الأخيرة؛ بسبب المشادة التي دخل فيها الثنائي عقب مواجهة الذهاب أمام بول الأوغندي، وستحسم إدارة فيوتشر مصير اللاعبين من اللقاء المقبل بالكونفدرالية بعد توقيع غرامة مالية ضخمة عليهما.

ويستعد فيوتشر لمواجهة كالون اف سي السيراليوني في ذهاب دور الـ32 أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، بينما ستُلعب مواجهة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من الشهر ذاته.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بفوز صعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان فيوتشر قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب بأوغندا.

ويعد هذا الفوز، بمثابة انتصار تاريخي لفريق فيوتشر، والذي خاض أولى مواجهاته في البطولات الأفريقية أمام بول الأوغندي، ليتعادل في اللقاء الأول ويحقق أول انتصاراته القارية في المباراة الثانية بالقاهرة.

يذكر أن فيوتشر قرر تغيير ملعبه في المواجهات الأفريقية، حيث اختار مسؤولو فيوتشر استاد القاهرة الدولي بدلاً من استاد السلام، على أن يتم تحديد ملعب الفريق في المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة.