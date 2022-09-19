شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى الإسماعيلى ينتظر "وعد المجلس" بتعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينتظر محمد بيومى، لاعب خط وسط النادى الإسماعيلى، قيام مسئولي ناديه بتعديل عقده وفقا للوعد الذى حصل عليه في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تألقه في صفوف الدراويش بالموسم الماضى.

ويسابق مسئولو النادى الإسماعيلى الزمن لبيع أو إعارة الثنائى الإيفواري جان موريل والجزائرى محمد بن خماسة لاعبى الفريق، قبل غلق باب القيد الصيفى، لتحقيق أكبر استفادة مادية من ورائهما تعوض تكلفة شرائهما فى الانتقالات الشتوية الأخيرة.

جدير بالذكر أن التدريبات الأخيرة شهدت مشاركة نور الدين الزموري وفراس شواط وحمدي النقاز وباسم مرسى الوافدون الجدد، بينما سينضم زميلاهم الجديدين الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي فى الأسبوع المقبل.