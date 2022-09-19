بعثة سلة سموحة تطير إلى تونس للمشاركة فى البطولة العربية للسيدات

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة اليوم متوجهة إلى تونس للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بتونس فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة، بقيادة عماد محمود، قائمة اللاعبات المقرر مشاركتهن فى البطولة العربية، ويصل عددهن إلى 13 لاعبة .

القائمة تضم، ريم أسامة، آية فتح الله ، مى حلوة ، سما السيد، حنين أحمد ، جنا مصطفى، ملك سامى، حبيبة لطفى ، ملك عبدالقادر، انجى صلاح، رنا حسن، بالإضافة إلى شى كيلى المحترفة الأمريكية، و سييرا التى ضمها الفريق من الاتحاد السكندري.

ويقع سموحة فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: الأمل الرياضي - الشارقة الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتي – سموحة

وتضم المجموعة الثانية : بيروت اللبناني - الثورة السوري - الأرثوذكسي الأردني - الهلال الرياضي - كوسيدار الجزائري