مرتضى يرد على صندوق تحيا مصر بشأن ملف تسليم الأهلي لهدايا تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، والتي أكد خلالها الأخير، أن النادي الأهلي نفذ رغبة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر، بتسليم الهدايا إلى الصندوق، مشيراً إلى أن الأمر منتهي منذ 2021.

وكان الأهلي النادي الأهلي، أرسل خطابًا رسميًا إلى صندوق تحيا مصر يطلب فيه كشف الحقيقة للرأي العام بشأن التبرعات المالية والتي تلقاها النادي في فترة سابقة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "بقول للشخص اللى بيقول انه المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، مفروض هذا صندوق سيادي فلا يجوز الكشف عن أسراره".

وأضاف:"الأهلي أصدر بيانا سبني خلاله وقال إني اروج شائعات، وأقول لهم اخرج ورد على ما اقوله بالمستندات وليس بالبيانات".

وتابع:" الشخص الذي تحدث اليوم مع أحمد موسى ويقول انه المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إطلع وقول الأهلي رجع كام" .

وأكمل: "أنا كنت أغلقت هذه الصفحة وانتم من قمتم بفتحها مرة أخرى، وأقول لمحمود الخطيب لو أنت أرسلت هدايا تركي آل الشيخ إلى صندوق تحيا مصر هل أثبت ذلك في الميزانية الخاصة بالنادي؟".

وواصل متسائلا:" هل هذه الأموال ذهبت إلى صندوف تحيا مصر في "توك توك" أو عن طريق إيصال أو "شيك"؟.

واستطرد:" اتحدى أن يكون في الميزانية هذا الكلام وأقول للأهلي رد على كلامي بمستند، أنت لم تعيد شيء والمكالمة كذب في كذب".

وأتم:" في 2 مليون دولار دخلوا الأهلي عن طريق حساب المجلة الخاصة بالنادي لانها غير مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات".