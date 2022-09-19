شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فترة إعداد فاركو اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق فاركو، بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، اليوم الاثنين، فترة الإعداد لانطلاق الموسم الجديد، ويقام أول تدريب فى التاسعة صباحاً، بعدما استقر مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز يشار، على إقامة معسكر قوى للفريق من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد لخوض غمار الموسم الجديد.

نادي فاركو أنهى موسمه الأول فى الدوري الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل في 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

ورفضت إدارة نادى فاركو فكرة بيع أو إعارة أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي فاركو بشأن المهاجم السوداني سيف تيري، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني، كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ، وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.

وصعّد المريخ الشكوى إلى لجنة فض المنازعات في فيفا، والتي أصدرت قرارها بدورها في فبراير 2022، ليقرر فاركو وتيري التصعيد في المقابل والاستئناف أمام المحكمة الرياضية التي رفضت الطعن، وبالتالي تدخل قرارات لجنة فض المنازعات حيز التنفيذ.

وقررت المحكمة الرياضية إلزام نادي فاركو بتسديد 500 فرنك سويسري رسوم الإجراءات لنظيره المريخ، و500 فرنك سويسري أخرى يسددها سيف تيري.

ويلزم قرار لجنة فض المنازعات اللاعب بسداد الغرامة في ظرف شهر، وحال تأخيرها يتم تطبيق فائدة 5%.