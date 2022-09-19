صندوق «تحيا مصر» يحسم الجدل حول مصير ساعات وتبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم صندوق تحيا مصر، الجدل حول مصير هدايا وساعات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، للنادي الأهلي.

وأكد محمد مختار المتحدث بإسم الصندوق، أن النادي الأهلي نفذ رغبة تركي آل الشيخ، بتسليم الهدايا إلى الصندوق، مشيراً إلى أن الأمر منتهي منذ 2021.

وقال مختار في تصريحات عبر برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد: "صندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لتنفيذ رغبة تركي آل الشيخ، فيما يتعلق بالهدايا التي تم إهدائها للنادي الأهلي، بشكل مادي أو عيني إلى صندوق تحيا مصر في شكل تبرع من المستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف: "النادي الأهلي أعلن أنه مستعد لتسليم هذه الهدايا إلى المستشار تركي آل الشيخ، أو تسليمها إلى أي شخص يحدده تركي آل الشيخ، وبالتالي نفذ الأهلي رغبة المتبرع، بتسليم هذه الهدايا سواء المادية أو العينية إلى صندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس عام 2021".

واختتم مختار تصريحاته: "منذ هذا الوقت انتهى الأمر بشكل كامل، فيما يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية بعدما آلت لصندوق تحيا مصر؛ كتبرع من المستشار تركي آل الشيخ".

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى صندوق «تحيا مصر» يطلـب فيـه كشف الحقيقة للرأي العام والـرد علـى الشائعات والافتراءات الكاذبـة التـي تتردد فـي وسـائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن الصندوق الذي يقوم بدور تنموي كبيـر فـي البلاد تسلم كافة التبرعات المالية والعينية (الساعات) وفقا لبروتوكول التعاون الـذي تـم توقيعـه بيـن القلعةالحمراء وصندوق «تحيا مصر» يوم الأربعاء الموافق 2021-3-10.

وجـاء فـي الخطاب أن التبرعـات التـي تـم تسليمها بموجب محضـر رسـمي ووقع عليه الطرفان (النادي الأهلي - صندوق تحيا مصـر) وتسلم كل طرف نسخة منه، قامت بحصرها الجهات الرقابيـة فـي الدولة، ووردت بالتفصيـل فـي تقرير لجنـة خبراء الكسب غير المشروع التـي تـم انتدابهـا مـن نيابـة الأمـوال العامة، وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتـم حـفـظ الدعـوى القضائيـة فـي هـذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.