شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التدريبات بـ"نظام اليوم الكامل" استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش، تحت قيادة المدرب السويسري، استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأه الفريق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.

ويتدرب الأهلي لليوم الثاني على التوالي ضمن نظام "اليوم الكامل" الذي تم تطبيقه منذ أمس حيث يتدرب الفريق صباحاً ومساءً والإقامة بأحد الفنادق القريبة من النادي، ويلعب الأهلى مع بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى.

ويحرص كولر على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجيا، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم سواء في الملعب أو خارجه ، ويتحدث كولر مع كل لاعب بشكل مُنفرد على هامش التدريبات التى يخوضها الأهلي حاليا باستاد التتش من أجل التقرب من اللاعبين والاستفسار عن بعض الأمور التى يرى المدرب السويسري الجديد للفريق أنها ستُفيده في مهمته مع المارد الأحمر.

ويغيب عن الأهلي في التدريبات الحالية لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين بالمنتخبين الأول والأولمبي حيث يتواجد ستة لاعبين من الأحمر في المنتخب الأول هم "محمد الشناوي، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، حمدي فتحي وشادي حسين المُنضم حديثاً للأهلي من سيراميكا".

كما يضم المنتخب الأولمبي من الأهلي 5 لاعبين هم: "حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي، العائد من رحلة احتراف فى التشيك، ومصطفى سعد المنضم حديثا للأهلي من سيراميكا"، ويتواجد على معلول مع منتخب تونس وديانج مع منتخب مالي.