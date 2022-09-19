شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود من الكاميرون بعد مواجهة إيليكت التشادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة من الكاميرون خلال الساعات المقبلة، عقب مواجهة إيليكت التشادي فى مباراة الإياب على ملعب أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الابيض بهدفين نظيفين أحرزهما شيكابالا وزيزو، وبدأ الاستعداد لمباراة العودة المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.

وضمت البعثة كلاً من حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية، خط الدفاع: محمود حمدي ”الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة، خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ”روقا” – يوسف إبراهيم ”أوباما” – محمد حسام ”بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ”شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.

ويضع الجهاز الفنى بقيادة البروفيسور البرتغالى برنامج تأهيل خاص للاعبين الذين شاركو فى المباراة خوفًا من تعرضهم للاجهاد، كما يضع برنامج شامل لجميع اللاعبين للتغلب على متاعب رحلة السفر من وإلى الكاميرون، بالإضافة إلى البرنامج الفنى الذى سيتم اتباعه خلال تلك الفترة لفرع معدل اللياقة البدنية والفنية قبل لقاء العودة.