شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يحلمون بالمشاركة الأولى مع منتخب مصر فى مباراتى النيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم 3 لاعبين بالمشاركة الأولى مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، فى المباراتين الوديتين التى يخوضهما المنتخب يومى 23 و27 سبتمبر الجارى أمام النيجر وليبيريا.

وينتظر كل من محمود حمادة "فاركو"، وكريم فؤاد "الأهلى"، وإسلام عيسى "بيراميدز" المشاركة الأولى لهم بقميص الفراعنة، بعدما اختارهم فيتوريا فى قائمة المنتخب أمام النيجر وليبيريا.

وجاءت قائمة المنتخب لمباراتى النيجر وليبيريا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

الدفاع: كريم فؤاد، عمر جابر، على جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدى فتحي، طارق حامد، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم، عبد الرحمن مجدي، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

الهجوم: أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد