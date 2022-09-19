شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يجتمع بـ"أبو جريشة والورداني والنجار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، اجتماعا مع على أبو جريشة، نجم الدراويش الأسبق ومدحت الورداني والعميد أحمد النجار عضو رابطة الأندية، في حضور أحمد علوي المستشار القانوني للنادي.

وحرص أبو جريشة، خلال الجلسة على تقديم الإشادة والثناء لما تم إبرامه من صفقات مميزة ومن العيار الثقيل ستسهم بشكل تدريجي في إعادة النادي لمكانته المعروفة بين الكبار ومنافسا بقوة على كل البطولات التي سيشارك فيها، مؤكداً سعيه الدائم لتقديم المشورة والدعم، خاصة أنه تربي داخل جدران هذا النادي العظيم.

كما شهدت الجلسة مناقشة ملف نسبة النادي في عقد الرعاية والبث الفضائي لما له من حجم جماهيرية كبير في مختلف أنحاء الوطن العربي، فضلاً عن طريقة لعبه المميزة التي تعشقها كل جماهير الكرة المصرية وليس محبيه فقط.

تطرق الاجتماع إلى فتح ملف الأزمات المالية المتراكمة بجانب القضايا المرفوعة على النادي من لاعبين سابقين لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة وسبل تنويع مصادر الدخل والعمل على تعاظمها بهدف التخفيف من حدة الأزمات المالية.

وانتهت الجلسة على ضرورة التفاف الجماهير خلف الفريق وتقديم الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني الجديد الذي سيتولى المهمة بهدف تقديم موسم يليق بقيمة النادي الكبيرة وعودة الفريق لموقعه المعروف في المقدمة رغم صعوبة المنافسة.