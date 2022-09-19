شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر الكاميرون بعد الفوز على بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الكاميرونية ياوندي في الثانية عشرة والنصف صباح اليوم الإثنين في طريقها إلى القاهرة، عقب خوض مباراة إيليكت التشادي.

وكانت السفيرة داليا غبريال، سفيرة مصر في الكاميرون، في وداع البعثة بالمطار.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إيليكت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليقترب من حسم التأهل لدور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي يوم 25 سبتمبر الجاري.